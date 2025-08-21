La participante de “Mira Quien Baila”, Ericka Morera, envió un mensaje claro a sus seguidores y a quienes la han cuestionado por su forma de bailar.

En plataformas como TikTok, algunos usuarios han señalado que no tiene mucho potencial para el baile, lo que la llevó a compartir una advertencia en su cuenta de Instagram.

“Ahorita, estoy viviendo cosas muy bonitas en vida, no solo por este reto de Mira quién baila, que no les miento, no es fácil. Yo no soy una bailarina profesional y creo que ninguno de mis otros compañeros lo es”, expresó.

“Todos estamos con muchas ganas de aprender y darlo todo porque nadie nace aprendido. Ya cuando nos den a nuestras parejas (de baile) y demás, va a ser otra cosa porque vamos a tener una guía, al menos yo voy a ser muy receptiva, con mucha disciplina y ordenada”, afirmó.

Leer más: Ericka Morera vuelve a la televisión nacional y brillará en la pista de baile

Finalmente, comentó que está aprovechando intensamente esta etapa de su vida, compartiéndola con su hija Zoé, sus seres queridos, su pareja quien la respalda completamente y su audiencia digital, conformada en su mayoría por mujeres que se apoyan mutuamente para “brillar juntas, sin bajarle el piso a nadie”.