Erick León celebra logro que le abre nuevas puertas

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El cantante costarricense Erick León no oculta su felicidad y tiene motivos de sobra para celebrar.

El artista compartió con sus seguidores una noticia que representa un importante paso en sus planes profesionales y que podría abrirle nuevas puertas en el mundo de la producción de eventos.

Foto: Redes sociales

Con mucha emoción, el intérprete agradeció públicamente a la Municipalidad de San José por otorgarle una patente no domiciliada que le permitirá producir eventos en diferentes puntos de Costa Rica.

Pero la cosa no queda ahí. El cantante también reveló que su empresa ya está inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con la intención de participar en licitaciones para producir actividades y formar parte de eventos gubernamentales.