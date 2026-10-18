Erick León celebra logro que le abre nuevas puertas

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El cantante costarricense Erick León no oculta su felicidad y tiene motivos de sobra para celebrar.
El artista compartió con sus seguidores una noticia que representa un importante paso en sus planes profesionales y que podría abrirle nuevas puertas en el mundo de la producción de eventos.
Con mucha emoción, el intérprete agradeció públicamente a la Municipalidad de San José por otorgarle una patente no domiciliada que le permitirá producir eventos en diferentes puntos de Costa Rica.
Pero la cosa no queda ahí. El cantante también reveló que su empresa ya está inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con la intención de participar en licitaciones para producir actividades y formar parte de eventos gubernamentales.
“Seguimos haciendo Camino al andar, en mis propias palabras, A caballiitooooo”, escribió el artista, quien acompañó su mensaje con palabras de agradecimiento por esta nueva oportunidad.