Erecciones saludables

Hoy se considera de capital importancia la presencia de las erecciones automáticas esas que ocurren de manera refleja, tanto a lo largo del día como de la noche, sin que medie un estímulo sexual directo y sin que el varón tenga un pensamiento sexual.

Hay varios tipos de erecciones reflejas. Están las matutinas, esas que se producen al despertar en las mañanas. Tienen la característica de ser intensas y ceden cuando el hombre orina.

También ocurren mientras el hombre está profundamente dormido. En ocasiones la mujer, se ve sorprendida por esas erecciones y puede pensar que su pareja está teniendo un sueño de contenido erótico. En realidad, hoy sabemos que estas erecciones se presentan diariamente y sin que medie un sueño sexuado. Las erecciones reflejas también ocurren a lo largo del día. Son tan frecuentes que todos los hombres han aprendido a disimularlas rápidamente, meter una mano en la bolsa, usar las faldas por fuera, buscar ciertas posiciones; son formas simples y eficaces para evitar una vergüenza pública. Cuando ocurren en piscinas o en el mar y ahí no hay más remedio que esperar en el agua, pacientemente, a que la erección se desvanezca; de lo contrario sería francamente evidente con los atuendos que usamos para nadar.

Las erecciones reflejas encierran un enorme interés desde el punto de vista sexológico, porque sabemos que nos hablan de la salud sexual masculina. El hombre sano sexualmente presenta todas las noches erecciones intensas durante el sueño y estas además son muy comunes al despertar. Además, a lo largo del día deben presentarse con facilidad. Cuando esto no sucede, nos habla de que los mecanismos de la erección se pueden estar dañando y se puede estar incubando a mediano plazo un problema de erección.

Su importancia diagnóstica va más allá, cuando un paciente tiene problemas de erección, una forma de evaluar la efectividad del tratamiento es precisamente la reaparición de las erecciones reflejas.

Hoy consideramos las erecciones reflejas como los grandes acompañantes de la salud sexual masculina. Cuando no se presentan o si se presentan, pero son débiles y pasajeras, se debe consultar para evitar que se desarrollen cuadros de impotencia.