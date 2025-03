Como un estudiante ejemplar, así lo describe el personal de la Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Alajuela al alumno de 13 años y apellido Chamorro, que se ahogó el fin de semana en un río en Sarapiquí.

Flory León, directora del centro educativo en el que el adolescente estudió desde preescolar, contó a Diario Extra que tenía la costumbre de participar en los desfiles de la provincia.

León señaló que en los ocho años de su paso por la institución el menor siempre destacó por su orden y compromiso, así como el apoyo que recibía de la mamá en el proceso de educación.

León informó que hicieron una reunión con el personal con la intención de ayudar a la familia que es de escasos recursos, además, para realizar un acto en su memoria.

A pesar de que se graduó de sexto grado en diciembre de 2024, durante los primeros meses de este año visitó la institución en varias ocasiones para saludar a los maestros, ya que residía a 50 metros.

La educadora de sexto grado Amparo Castro recordó de manera emotiva que hace unos días llegó para conversar con ellos.

También lamentó que la familia esté pasando por este dolor tan grande, ya que son vecinos del centro educativo.

La directora indicó que en la institución hay un hermanito que cursa tercer grado, por lo cual están tratando de apoyar a sus familiares.

La tía del menor, Ana María Urbina, conversó con Diario Extra y manifestó que él no sabía nadar y eso se lo hicieron saber a quienes viajaron con el adolescente al paseo.

“La mamá habló muy claro y dijo: ‘él no sabe nadar’. No entiendo, si les dijeron que no podía nadar, jamás lo tenían que dejar. A mi hermano no le dijeron que era una poza y él sabe cómo son porque ellos se criaron en lugares así”, aseguró.