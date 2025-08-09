Roger Antonio Alfaro Espinosa, vecino de Sarapiquí y apasionado del senderismo, falleció en Ecuador tras caer a un precipicio mientras realizaba una travesía de montaña. Tenía 33 años y trabajaba en la empresa Dos Pinos, en San José.

“Era un muchacho muy tranquilo, pausado, pero si uno hablaba con él, se podía pasar horas conversando. Era mi brazo derecho. Le gustaba el senderismo y el alpinismo. Tenía esa forma… eso era lo suyo”, recordó su madre, Corina de Jesús Espinosa Murillo.

La familia fue notificada la mañana del jueves por personas que lo acompañaban en la expedición.

“Me llamaron como a las 7 a. m. Me dijeron que Roger iba escalando, que había resbalado y que había caído en el precipicio. Esa fue la versión que me dieron”, relató su madre conmovida.

Roger no tenía hijos y solía viajar con frecuencia. Amante de la naturaleza, había realizado rutas de montaña en México y Guatemala, antes de emprender su última expedición a Ecuador, de la que no regresó.

Según contó su madre, salió del país el pasado 2 de agosto y planeaba regresar el día 11. Aunque residía en San José por motivos laborales, visitaba a su familia cada mes o cada dos meses y mantenía una relación cercana con ellos.

La familia se encuentra ahora en proceso de gestionar la repatriación del cuerpo y ha compartido un número de contacto para quienes deseen brindar apoyo: 8402-9937.

El trágico accidente ocurrió en una zona de difícil acceso y con condiciones extremas de temperatura. La recuperación del cuerpo fue realizada por equipos del Grupo de Rescate de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Club de Montañismo de Cayambe y personal del refugio Ruales.

La emergencia fue reportada en horas de la madrugada y el cuerpo fue trasladado por las autoridades ecuatorianas para su identificación oficial.