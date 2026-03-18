“Era lo más sano para ambas partes”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Municipal Pérez Zeledón anunció que su técnico Luis Alberto Orozco no sigue en el puesto, después de que aseguran hubo una reunión entre ambas partes y se dio un mutuo acuerdo.

El “Chuleta”, como se le conoce, conversó en el programa Tiempo Extra, que se trasmite por Extra Radio 92.3 F.M., de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde y explicó el tema.

“La verdad estamos seguros de que fue lo más sano para ambas partes. Estamos contentos y agradecidos ambos, pues se trabajó bien y alcanzamos objetivos importantes.

A veces hay que ser inteligentes y hacerse a un lado cuando las cosas no salen bien, para que el equipo pueda sacar resultados positivos”.

Ante la pregunta de qué pasó responde que “son gajes del oficio, me quedo mucho con el funcionamiento del equipo que era muy agradable. Siempre mantenía un orden e intensidad y buscaban hacer lo visto en la semana. Contamos con 4 seleccionados y eso te habla del buen trabajo y la gente que alcanzamos a debutar. El equipo sabe bien jugar con la pelota y se divertían. El torneo pasado éramos de los que más metíamos goles, pero en este torneo nos faltaron los goles”.

Repasa que el grupo siempre fue obediente pero el táctico del juego, el gol, lo cambia todo. “Padecimos mucho en eso, empezamos bien, pero depuse de ir ganando terminábamos empatando. Todos los jugadores tienen el mismo derecho de participar, ningún contrato dice que deben ser titulares”, agrega.

Al interrogarlo si hubo fallos en la zona defensiva explicó que “tu mejor defensa son los de adelante y el primer pase ofensivo viene de atrás. No es solo la línea defensiva, pues a veces nos metían goles de táctica fija y se le iba a un delantero o a un contención”.

Junto a Orozco se va del equipo su asistente Julio César Armendáriz y asume de manera interina el Gerente Deportivo Robert Arias. Su asistente será el exfutbolista argentino Pablo Azcurra, quien es parte del staff del club.