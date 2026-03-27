Era de Fernando Batista con la Sele inició con empate

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica se enfrentó a Jordania en el primer partido amistoso que tendrá la Tricolor en esta fecha FIFA. Este encuentro marcó el debut de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la Sele.

El encuentro empezó con una presión alta del conjunto patrio en los primeros minutos, tanto la selección tica y los jordanos hicieron solamente un remate al marco de los tres que tuvieron durante los primeros 45’ minutos. Luego de que el conjunto Tricolor dejó de presionar la selección de Jordania se adueñó del balón y tuvo mayor posesión del balón durante el primer tiempo.

En el segundo tiempo, al minuto 49’ Noor Al-Deen adelantaba en el marcador a Jordania desde los once pasos luego de una falta de Jeyland Mitchell. Luego del gol de la selección de Jordania, los ticos intentaron atacar y empatar el encuentro pero al minuto 76’ Sabra Ibrahim, anotaba el segundo tanto para los jordanos luego de un error en la salida de Costa Rica.

Al minuto 83’ Josimar Alcócer recortaba distancias en el marcador, tras aprovechar el rebote de la pena máxima ya que en la primera oportunidad falló desde los once metros. Al minuto 90′ Warren Madrigal anotaba el empate en el marcador tras un cabezazo luego de un tiro de esquina cobrado por Jefferson Brenes.

Costa Rica se prepara para su segundo amistoso ya que jugará el próximo martes a las 7:00 a.m., ante la selección de Irán.

Alineaciones

Costa Rica: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ariel Soto, Orlando Galo, Darril Araya, Álvaro Zamora, Carlos Mora. DT: Fernando Batista.

Jordania: Yazeed Abulaila, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Husam Abudahab, Mohammad Abuhasheesh, Ibrahim Sa’deh, Al Rawabdeh Noor Al-Deen, Ahmad Assaf, Mousa Suleiman, Odeh Fakhoury y Seif Baha’a. DT: Jamal Sellami.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra