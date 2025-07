Una auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evidenció fallas severas en el Servicio de Emergencias del Hospital Los Chiles: el 80% de sus equipos médicos carecía de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, aun cuando varios superaron su vida útil.

El informe señala que el centro no aplicó guías de reemplazo ni estableció un plan para renovar dispositivos de mediana y alta complejidad, indispensables para diagnósticos, monitoreo y procedimientos invasivos.

En marzo de 2024, la directiva Martha Rodríguez propuso priorizar la compra de equipo y mejoras de infraestructura para ese hospital, pero la iniciativa no prosperó.

Por otra parte, se cuestionó la productividad del personal médico. Durante las semanas muestreadas de 2024, cada profesional atendió entre 0,9 y 1,7 pacientes por hora. Un doctor vio solo 36 pacientes en cinco días; otro, 44. Todos laboraron jornadas de 7 a. m. a 4 p. m. (lunes a jueves) y hasta las 3 p. m. los viernes, con una hora para alimentación.

La jefa de Emergencias, Delia Beteta Mairena, reconoció por escrito que no supervisa cuántos pacientes atiende cada médico ni revisa datos en tiempo real.

“Esa jefatura no realiza seguimiento a la cantidad de pacientes atendidos según profesional; solo vigila que el tiempo de abordaje no supere diez minutos”, admitió. Para el auditor, ese “entorno de control débil” fomenta “una cultura de mínimo esfuerzo” y aleja el foco del paciente. El informe subrayó que la baja productividad representa un uso ineficiente de las horas contratadas y compromete la oportunidad y la calidad de la atención. Diario Extra solicitó reacción a la dirección del hospital mediante la oficina de prensa de la CCSS, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Servicio mal utilizado

Según el informe, un 44% de los pacientes hace un mal uso del servicio de emergencias en este centro médico, ya que durante 2024 se presentaron 14.256 atenciones que no correspondían a una urgencia real.

Además, cerca de 41 pacientes fueron atendidos entre 15 y 83 veces en Emergencias en ese mismo año. Algunos nunca fueron vistos en su área de salud, lo que evidencia una falta de seguimiento y una gestión deficiente de casos crónicos, fallando en materia preventiva.