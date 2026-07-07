Equipo tico sale a México y termina goleado

Sporting FC inició su gira de pretemporada por México con una derrota de 4-0 ante Atlético San Luis, en un compromiso disputado en el Centro de Alto Rendimiento del conjunto mexicano.

El encuentro representó la primera prueba internacional para el cuadro albinegro de cara al próximo torneo, enfrentándose a un rival de la primera división del fútbol mexicano como parte de su preparación.

Más allá del resultado, la institución destacó que esta gira forma parte de un proceso orientado al fortalecimiento deportivo e institucional del club, con el objetivo de elevar el nivel competitivo del plantel y continuar su crecimiento.

Sporting continuará con su agenda de pretemporada en territorio mexicano, donde buscará aprovechar estos fogueos para llegar en las mejores condiciones al inicio del Apertura 2026.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra