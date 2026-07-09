Equipo tico le gana a un grande de México

El Club Sport Cartaginés dio la sorpresa en México al imponerse 0-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario, conocido popularmente como “El Volcán”.

Con anotaciones de Joaquín Alonso Hernández y Manuel Morán, el conjunto brumoso firmó una destacada victoria ante uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro continúa con su pretemporada en territorio azteca, donde ya disputó dos de los tres partidos programados para esta gira.

Hasta el momento, Cartaginés registra una victoria y una derrota. Su próximo reto será este sábado frente al Santiago FC, en el que será su último compromiso de preparación antes del inicio del Torneo de Apertura 2026.

El cuadro blanquiazul buscará ser protagonista en el campeonato nacional y luchar por conquistar la quinta estrella de su historia.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra