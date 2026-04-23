Equipo tico desciende a falta de una fecha

Duelo de contrastes en la cancha, con dos equipos persiguiendo objetivos totalmente distintos. Mientras Saprissa tenía la mira puesta en clasificar a la siguiente ronda, Guadalupe peleaba por no perder la categoría.

El conjunto morado cumplió con autoridad. Cinco anotaciones, obra del panameño Tomás Rodríguez, Orlando Sinclair, un doblete de Luis Javier Paradela y otro tanto de Ariel Rodrígue, sellaron el objetivo tibaseño de meterse en la fase final, ese exclusivo espacio reservado para unos pocos.

El marcador se abrió al minuto 34, cuando un fallo defensivo permitió que el nicaragüense Bancy Hernández habilitara a Rodríguez, quien no perdonó frente al arco. En la segunda mitad, el dominio fue total y los goles cayeron en rápida sucesión al 64, 66, 70 y 77.

Para Guadalupe, la historia fue muy distinta. El equipo capitalino no logró sostener el ritmo, se quedó sin respuestas y terminó confirmando lo que muchos ya anticipaban: su descenso a la Liga de Ascenso. Más allá de cualquier juicio, el rendimiento a lo largo del torneo terminó pasando factura.

Con ese cupo libre en la máxima categoría, varios equipos sueñan con ocupar ese lugar. En los cuartos de final de la Liga de Ascenso compiten Jicaral Sercoba, Consultants, Pitbulls, Escorpiones, Santa Cruz, Quepos Cambute, Uruguay de Coronado e Inter San Carlos. El campeón del Clausura se enfrentará al ganador del Apertura, los norteños, para definir quién sube. Si Inter repite como el mejor del semestre, asegurará automáticamente su ascenso.

En cuanto a las alineaciones, Saprissa apostó por jugadores como Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Paradela, Marvin Loría, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, bajo la dirección técnica de Hernán Medford.

Por su parte, Guadalupe alineó a Rodiney Leal, René Miranda, Kevin Fajardo, Brandon Bonilla, Samir Taylor, Greivin Méndez, Gian Mauro Morera, Marvin Angulo, Tristan Demetrius, Axel Amador y Joao Maleck, dirigidos por Alfredo Morales.