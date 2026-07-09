Equipo portugués compra a jugador tico

El futbolista costarricense Álvaro Zamora seguirá su carrera en el fútbol portugués. El Académico de Viseu hizo oficial la compra definitiva del extremo nacional, quien firmó contrato hasta el 2030 luego de una destacada temporada en la que fue una de las figuras del histórico ascenso del club a la Primeira Liga.

Tras llegar cedido hace un año, el exjugador del Deportivo Saprissa convenció a la dirigencia con su rendimiento, al registrar ocho goles y tres asistencias, números que fueron fundamentales para que el Académico regresara a la máxima categoría del fútbol portugués después de 37 años.

Ahora, el club aseguró la permanencia del tico a largo plazo y Zamora no ocultó su felicidad por continuar en Viseu.

“Quería quedarme aquí porque me gusta el fútbol, la ciudad y mis compañeros”, afirmó el costarricense en declaraciones compartidas por el club.

Con el ascenso ya consumado, Zamora aseguró que el objetivo será mantener el nivel mostrado la temporada anterior y consolidarse en la Primeira Liga.

“Las expectativas son muy altas. Quiero hacerlo igual o mucho mejor que la temporada pasada”, comentó el atacante de 24 años.

El seleccionado nacional también habló sobre la pretemporada que realiza el equipo, la cual continuará con una concentración en Cádiz, España. Según explicó, estas semanas son fundamentales para llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato. Además, destacó que la gira ayudará a integrar a los nuevos fichajes y fortalecer la unión del grupo de cara al exigente reto de competir en la máxima categoría del fútbol portugués.