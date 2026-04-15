Equipo femenino tico denuncia racismo de un árbitro

El equipo femenino Municipal Pococí denunció, por medio de un comunicado de prensa, unos hechos que indican ocurrieron el pasado viernes durante el juego ante Moravia.

“Repudiamos de forma absoluta la conducta del árbitro principal Tomás Barrantes, quien violentó la integridad de una de nuestras jugadoras”, señalan.

Agregan sobre los hechos denunciados que se dieron insultos racistas. “Al minuto 38 el señor Tomás Barrantes se dirigió a nuestra jugadora (camisa número 13) utilizando el calificativo denigrante de “negra loca”.

Recalcan que “este acto no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de trato irrespetuoso y sesgado por parte del cuerpo arbitral en jornadas recientes”.

Exigen a la Uniffut y a la Comisión de Arbitraje “la suspensión inmediata y una sanción ejemplar para Barrantes. El racismo no tiene lugar en nuestro futbol”. Cierran diciendo que llegarán hasta las últimas instancias legales y deportivas “para garantizar un entorno seguro y profesional para nuestras atletas”.