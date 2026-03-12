Equipo en el que juega un tico frena a Messi

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Inter Miami empató 0-0 en la cancha del Nashville SC, donde juega el costarricense Warren Madrigal, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en el que Messi se quedó a las puertas del gol 900 en su carrera.

El astro argentino, que anotó su tanto 899 el sábado ante DC United en la MLS, estuvo los 90 minutos sobre el césped del GEODIS Park y fue la principal arma ofensiva de Miami.

El delantero mexicano-argentino Germán Berterame gozó de la ocasión más clara del equipo de Javier Mascherano en el minuto 57, cuando remató desviado un rebote en el corazón del área, indica la agencia AFP.

Nashville, la víctima favorita de Messi desde su llegada a la MLS en 2023, dispuso de más oportunidades para sacar ventaja en la eliminatoria, pero chocó con una gran actuación del arquero canadiense Dayne St. Clair. Warren entró de titular y salió al minuto 68, para dar espacio a su compañero, el estadounidense Alex Muyl. Messi jugó todo el encuentro.

El juego de vuelta de esta llave, a celebrar el 18 de marzo, será el último partido del Inter en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

La página de la Concacaf detalla que “Warren Madrigal generó un par de ocasiones peligrosas para Nashville, con un cabezazo al minuto 22 que se fue apenas desviado a la izquierda, seguido de un remate dentro del área al minuto 38 que fue atajado por el portero de Inter Miami, Dayne St. Clair”.

Explica que Hany Mukhtar y Madrigal también estuvieron cerca de marcar para Nashville con intentos que pasaron muy cerca del ángulo inferior izquierdo al minuto 62 y al minuto 70, respectivamente.