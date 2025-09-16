De forma exitosa, la delegación máster de tenis de mesa de Costa Rica, conformada por 24 integrantes, se adjudicó el subtítulo en el Campeonato Centroamericano Máster de Tenis de Mesa.

En esta edición, Guatemala se alzó con el título absoluto, mientras que Costa Rica obtuvo el subcampeonato. Ambas delegaciones empataron en la cantidad de medallas de oro, por lo que el primer lugar se definió por la cantidad de medallas de plata.

En cuanto a la repartición de medallas, el Oro y la plata fue ganado por las ticas Sonia Hernández y Mercedes Valenzuela respectivamente. Por la categoría 30-39, Mauricio Ángulo se adueñó del Oro y en 40-49 años Steve Herra ganó Bronce.

Luego en la categoría 60-64, la final se disputó entre los costarricenses Oscar Rodríguez y Alejandro Sevilla, donde fue Rodríguez quien se dejó el oro.

En la categoría de 65 a los 69 años, el tico Gerardo Rivera ganó la medalla de bronce. Ya en el formato de equipos, los ticos que se encargaron de conseguir el oro fueron Óscar Mata y Mauricio Angulo, quienes vencieron al equipo de Guatemala A con marcador de 3-1. Allan Calvo, Steven Villalobos y Alonso Hernández, también se colgaron medallas de oro junto a Óscar Rodríguez y Alejandro Sevilla en la categoría 60-64 años.