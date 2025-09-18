El extremo izquierdo Randy Vega es el nuevo jugador del Inter San Carlos, según lo informo ese club norteño en sus redes sociales. El oriundo de Puerto Limón viene procedente del Club Sport Herediano, equipo al que llegó el 4 de enero de 2025 y que anunció la salida de un total de 5 jugadores.

Con 23 años, el exjugador de Guanacasteca estará ahora dirigido por el técnico Douglas Sequeira y su asistente Álvaro Saborío. Sus equipos han sido Quepos Cambute, Puntarenas F.C., la Asociación Deportiva Guanacasteca y Herediano. En 2022 estaba valorado en 100 mil euros y hoy se cotiza en 200 mil euros.

Otro de los que se sumen al Inter es Deyverjen Mathews, quien salió del Municipal Liberia. El delantero centro llega cedido hasta el 30 de junio de 2026. Tiene 23 años y también tiene la nacionalidad jamaiquina.