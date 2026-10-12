Equipo de primera anuncia salida de técnico tras solo un juego

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Municipal Pérez Zeledón anunció este lunes la salida del técnico José Giacone y su asistente, Diego Giacone, quienes finalizaron su vínculo con el club para continuar sus carreras profesionales en la Primera División de El Salvador.

La salida se produce por decisión propia de ambos entrenadores, quienes hicieron efectiva la cláusula de rescisión de sus respectivos contratos, según informó la Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón.

Giacone tuvo un paso muy corto por el banquillo de los Guerreros del Sur, pues solamente dirigió un partido. Su único encuentro al frente del equipo fue ante Inter San Carlos que finalizó 1-1.

El club agradeció el trabajo realizado por José y Diego Giacone durante su permanencia en la institución y confirmó que en las próximas horas dará a conocer quién asumirá de manera interina la dirección técnica por lo que resta del Torneo de Apertura.