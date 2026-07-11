Equipo de fútbol femenino es excluido de la primera división

El Club Sport Cartaginés Femenino no disputará el Torneo de Apertura 2026 de la primera división luego de que la UNIFFUT confirmara su exclusión por no completar el proceso de inscripción dentro del plazo oficial, el cual venció el pasado 6 de julio.

La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Liga de Fútbol Femenino (ADELIFFE), tras revisar el cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de los clubes inscritos.

El caso llama la atención porque el conjunto brumoso había conseguido recientemente el ascenso a la máxima categoría al derrotar a Moravia en el play-off, serie que se disputó luego de que Herediano FF dejara vacante su lugar.

Mediante un comunicado, la UNIFFUT señaló que el respeto a los plazos administrativos es fundamental para garantizar la transparencia, la equidad y la correcta organización de las competiciones, por lo que la medida responde al cumplimiento de la normativa vigente.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra