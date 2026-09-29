Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Avianca celebra 80 años de operación en Costa Rica con cambios en la experiencia de viaje, nuevos servicios y planes para ampliar la conectividad aérea desde el país.

Entre las novedades destaca el regreso del equipaje de mano de hasta 10 kilogramos incluido de forma gratuita en todas las tarifas internacionales, además de comidas y bebidas gratuitas en vuelos de más de 3,5 horas dentro de América. También, según señaló la empresa, se avanza con la instalación de Wi-Fi y una plataforma de entretenimiento con más de 600 títulos.

Viviana Martín, encargada de Avianca Costa Rica, destacó el vínculo de la compañía con el país y la búsqueda de nuevas oportunidades para ampliar su operación.

“Esa es nuestra idiosincrasia de nuestra aerolínea Avianca Costa Rica. Densificamos los aviones, pasamos de 150 sillas a 180 sillas, bajamos los precios, pusimos tres tipos de tiquetes en clase ejecutiva, media y tiquetes low cost en la parte final del avión; nos inventamos y nos reinventamos”, detalló Martín.

La aerolínea además informó que cuenta con más de 500 colaboradores directos en Costa Rica y una tripulación 100% costarricense, los cuales se encargan de más de 90 vuelos semanales directos desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y conectan al país con más de 75 destinos mediante Bogotá.

Viviana Martin

Avianca Costa Rica “Conocemos esta región porque somos parte de ella. Ser Orgullosamente Tica significa mucho más que tener una presencia histórica en Costa Rica, es liderar con hechos”.

Martín también adelantó gestiones para ampliar las operaciones desde Avianca. Entre ellas figura una conexión San José-Bogotá-Buenos Aires (Argentina), con dos vuelos diarios y tripulación costarricense, así como una solicitud para operar San José-Medellín-Caracas o Valencia (Venezuela).

“Volvemos a conectarnos con Venezuela con tripulación tica porque ya tenemos desde Bogotá a Caracas y también Valencia”, señaló Martin.

En la cabina ejecutiva, Business Class Americas está disponible en las rutas continentales, con beneficios como prioridad en tierra, acceso a salas VIP, más equipaje y acumulación de millas.

Además, INSIGNIA, su propuesta premium para vuelos hacia Europa vía Bogotá y la ruta Bogotá-Nueva York, tendrá una nueva versión desde 2027.

La nueva cabina incorporará suites con puertas corredizas y asientos completamente reclinables, además de una propuesta gastronómica renovada.

“El cliente habló, nos cambiamos y volvimos a algunos temas que nos venían exigiendo. Para nosotros eso es lo más importante, el cliente, y por eso desde Avianca Costa Rica buscamos poder ofrecer toda esta conectividad, y sobre todo que se sientan en casa, que es lo primordial”, concluyó Martín.

La celebración incluye la campaña “Orgullosamente Tica”, que busca destacar las ocho décadas de presencia de la aerolínea en el país.