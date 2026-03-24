Enviada de EE.UU. observa escáneres en Puerto Caldera

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, observó los escáneres en Costa Rica, específicamente en Puerto Caldera, informó Presidencia este martes.

El Ejecutivo detalló que se logró la instalación de escáneres en APM Terminals, Puerto Caldera, Puerto Gastón Jogan en Japdeva, así como en la frontera sur y la frontera norte.

“Aquí hay acción, hay control y hay resultados. Costa Rica avanza con firmeza para proteger a nuestra gente y su futuro”, señaló la Presidencia. Por otro lado, en el marco de la visita de Noem al país, ayer, Costa Rica también firmó un acuerdo de cooperación migratoria con EE.UU. De esta forma, Costa Rica recibirá hasta 25 migrantes no estadounidenses a la semana.

Foto: Presidencia.