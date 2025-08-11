El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, fue víctima del envenenamiento de su gato por un vecino simpatizante del presidente Chaves, indicó en entrevista en Asiento Extra de Extra Radio 92.3 F.M

El congresista alega que “Iba a matar a todos los perros de los comunistas del barrio”.

“Un vecino que compró veneno para matar ratas y lo echó en comida para animales y dijo que iba a matar los perros de los comunistas de la comunidad, lo echó en mi casa y mató a mi gato”, dijo.

De la misma forma, Robles aseguró que había un niño de 4 años en el lugar, por lo que pudo pasar otra tragedia.

El diputado alega que su vecino es víctima de los discursos impartidos por el presidente Rodrigo Chaves.

“Entiendo a mi vecino, porque soy una persona tremendamente empática, cuando una bala mata a una persona, no lo mató la bala, lo mató quién detonó la bala, y creo que este tipo de personas, como él, terminan siendo la bala, pero quien lo detona con toda responsabilidad es un actor político”, expresó Ariel Robles.