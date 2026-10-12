Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Delegación Regional de Liberia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para identificar a una mujer que figura como la principal sospechosa en el homicidio de un adulto mayor de nacionalidad estadounidense.

Los hechos bajo investigación se registraron el pasado 27 de setiembre de 2026, a eso de las 4:50 p. m., en la localidad de Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, un ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años, ingresó a un condominio de la zona en compañía de la mujer requerida. Minutos después, las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa saliendo sola del lugar.

Tiempo más tarde, cuando las autoridades hallaron el cuerpo del extranjero, este presentaba severas lesiones a nivel de la cabeza, producidas en apariencia con un objeto contuso.

Características de la mujer requerida:

Tez: Blanca.

Blanca. Contextura: Delgada.

Delgada. Cabello: Negro.

Negro. Estatura: 1,60 metros aproximadamente.

1,60 metros aproximadamente. Vestimenta al momento del crimen: Sandalias, short de mezclilla azul y una prenda tipo sostén o brasier blanco con accesorios decorativos parecidos a cadenas en el frente.

Las autoridades judiciales piden que, si usted reconoce a la mujer o tiene información clave que facilite su ubicación, se comunique de manera confidencial a la línea telefónica 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.