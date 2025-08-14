La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció un cambio en el trámite para obtener la visa, luego de una directriz del Departamento de Estado.

A partir del 2 de setiembre, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 ya no estarán exentos de presentarse a una entrevista consular, como ocurría hasta ahora.

¿Qué cambia?

Hasta la fecha, estos grupos etarios podían completar el trámite sin comparecer personalmente.

Con la nueva norma, deberán acudir a la embajada y sostener la entrevista con un oficial consular, igual que el resto de solicitantes.

Pese a la modificación, la embajada aclaró que continúan libres de entrevista:

Personas que renueven visas tipo B-1, B-2 o B1/B2 , siempre que lo hagan en los 12 meses posteriores al vencimiento y tengan más de 18 años.

, siempre que lo hagan en los 12 meses posteriores al vencimiento y tengan más de 18 años. Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A, G y OTAN).

(A, G y OTAN). Viajeros oficiales de gobiernos.

El cambio regirá para todas las solicitudes presentadas a partir del 2 de setiembre, por lo que la mayoría de quienes tramiten una visa deberán prepararse para asistir personalmente a la entrevista.