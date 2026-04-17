Entrenador tico logra bronce y es profeta en otras aguas 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El entrenador costarricense Diego Naranjo sobresale al frente de la Selección Nacional de Surf de Panamá.

En la actualidad participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en ese país, donde logró una presea para el equipo patrio canalero. Se consolida como el técnico tico con mayor cantidad de logros en el deporte de las olas.

Durante la jornada de este jueves, de estas justas que terminan el 25 de abril de abril y tiene como sede Playa Venao de Panamá, de la provincia de Los Santos, Naranjo consiguió una nueva victoria dirigiendo a la surfista canalera Shakti Martínez. Con tan solo 13 años logró obtener la medalla de bronce en la categoría shortboard (tablas cortas) femenino Sub-18.

Diego Naranjo es el único tico en lograr medallas en siete eventos diferentes.