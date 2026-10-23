Entrenador tico es operado de emergencia

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El técnico costarricense Alexander Vargas fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica de emergencia en Nicaragua, luego de presentar un cuadro de diverticulitis (inflamación o infección de una o más bolsas pequeñas que se forman en la pared del intestino grueso o colon) que requirió una colostomía.

El entrenador del Cacique Diriangén FC fue atendido en el Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua, donde el procedimiento fue realizado por el equipo médico del centro hospitalario.

Según informó el conjunto nicaragüense, la operación se llevó a cabo con éxito gracias a la pronta intervención y al trabajo especializado de los profesionales de la salud.

“Gracias a la pronta intervención y al trabajo especializado del equipo médico, el procedimiento quirúrgico se realizó con éxito”, informó el club mediante un comunicado.

Vargas, quien dirige al conjunto pinolero, deberá ahora concentrarse en su recuperación tras la intervención. El club no brindó mayores detalles sobre el tiempo que permanecerá hospitalizado ni sobre cuándo podría regresar a sus funciones al frente del equipo.

La noticia genera preocupación en el fútbol costarricense, donde Vargas ha desarrollado buena parte de su carrera como entrenador antes de asumir el reto al frente del Cacique Diriangén.