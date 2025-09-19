El entrenador español, Javier de Lucas, quien llegó al país en la década de los 80s a jugar con San Ramón, comparó al defensor tico Santiago Van der Putten con el español Pau Cubarsí.

Primero, de Lucas aseguró que el costarricense es el mejor jugador con más proyección del fútbol nacional.

“Ese chico está jugando en Costa Rica. Ese chico, en una liga más poderosa, con otro tipo de fútbol, sería infinitamente mejor, lo tengo bien claro”.

Después vinieron las comparaciones con Pau Cubarsí.

“Ese chico no es peor jugador que Cubarsí, y lo digo así, y dirá la gente, este español está loco, no estoy loco. Ese chico tiene salida de balón, va con la cabeza, anticipa bien, va rápido al cruce, tiene un golpeo espectacular, lee el partido, sabe colocarse. O sea, ese chico tú le metes en un contexto Barça, le metes en un filial, tiene el perfil idóneo“, dijo Javier.

Además, recalcó que Santiago es mejor en el 1 contra 1 que el español.

“Cubarsí tiene una buena salida de balón, tiene un buen inicio, tiene un buen golpeo para salir jugando. Tú observa, os invito a que observéis a Cubarsí en los uno contra uno, cuando es el último jugador y se la juega con el delantero rival, normalmente pierde la partida. En eso es mejor Van der Putten, pero vamos, muchísimo mejor”, explicó.

Van der Putten se recupera de una lesión de rodilla que lo dejará fuera por tiempo indefinido.