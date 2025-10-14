Después de perder 4 a 1 ante Costa Rica el técnico Marco Antonio Figueroa le tiró con todo al portero de la selección de Nicaragua. Fue directo y lo crucificó al decir que es el gran culpable.

“El problema no fue el parado. Costa Rica estaba controlado, no había espacio. Cuando le empatamos se pusieron nerviosos y luego hubo errores puntuales. Un equipo en proceso no puede tener estos errores”, indicó “El Fantasma”.

Al hablar del portero Miguel Rodríguez repasa que “pierde cada día oportunidades en el fútbol profesional y no se lo digo yo se los dicen sus compañeros”.

Pero arremetió contra el guardameta al mencionar que “Miguel tiene grandes condiciones y una estatura de un metro con 90 centímetros. Los demás miden 1.74. La responsabilidad de todo es de Miguel y mía por ponerlo. El resultado no fue el reflejo del partido, fueron 4 errores de Miguel. El equipo vino a proponer y no meterse atrás”, sentenció.