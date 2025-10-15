Entrenador de porteros costarricense ofrece ayuda a arquero nicaragüense tras mal desempeño en fecha FIFA.

El entrenador de porteros costarricense Steven Álvarez ofreció su ayuda al arquero Miguel Rodríguez, tras el bajo rendimiento que este mostró durante la reciente fecha FIFA con la selección de Nicaragua.

Álvarez, quien dirige una escuela de formación para guardametas donde trabaja con niños y adultos, analizó el desempeño del portero “pinolero” en una entrevista concedida a Diario Extra, y señaló diversas falencias técnicas.

“El muchacho presentó varias deficiencias técnicas, bastante marcadas, diría yo. Un portero que no coordina bien sus extremidades está destinado al fracaso. Para eso estamos nosotros, los formadores: para brindarle al arquero el trabajo técnico que necesita”, comentó Álvarez.

El entrenador explicó que su forma de ver los partidos ha cambiado con el tiempo, pues ahora su enfoque está completamente en el análisis del trabajo de los arqueros.

“Yo ya no me siento a ver por dónde va el balón, sino a observar la ubicación del portero, tanto defensiva como ofensivamente. Uno nota muchas situaciones que pueden corregirse y que, al hacerlo, pueden marcar la diferencia. Ese es mi objetivo: ofrecerle mi ayuda. Uno vino a este mundo a servir, no a ser servido”, añadió.

Steven Álvarez manifestó su disposición para trabajar con Miguel Rodríguez y espera reunirse con él en un futuro cercano para comenzar el proceso de mejora.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra