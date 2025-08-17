Tras el empate de anoche entre los Pumas de Keylor Navas y el campeón mexicano, Toluca, la polémica se apoderó entre los entrenadores de ambos equipos.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez, entrenador del Pumas, aseguró que el resultado fue bueno, ya que el presupuesto de su equipo era mucho menos que el del rival.

Aunque Toluca tiene un plantel 10 veces más caro, Pumas logró competir y sacar empate: las palabras de Efraín Juárez. 👀



👉 https://t.co/6OYoBweOTO



📹@Karla_Uz pic.twitter.com/cGiJOf5Ty3 — Esto en Línea (@estoenlinea) August 17, 2025

“Toluca es un equipo que tiene un presupuesto 10 veces más grande que nosotros”, aseguró Efraín.

Ante esto, llegó la respuesta del “Turco” Mohamed, entrenador del Toluca, y quien en su momento también dirigió al equipo de Navas.

En Pumas llegue a semis con menos presupuesto: Antonio Turco Mohamed 🗣️ pic.twitter.com/U8BFv82W4d — Pumas En La Piel (@PumasELP) August 17, 2025

“Efraín dijo que tenemos más presupuesto… A mí me tocó dirigir a Pumas y llegamos a semifinales con un presupuesto más escueto del que tienen ahora, No hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar“, respondió el entrenador del Toluca.

Parecía que el pique quedaría allí, pero vino la contra respuesta de Juárez, quien utilizó sus redes sociales para mandar el siguiente mensaje:

“En este club solo vale ser CAMPEÓN“

Estas reacciones están generando la polémica en todo el territorio mexicano.