Dorival Junior, técnico de la selección de Brasil, estaría ya fuera de su cargo, según medios internacionales y otros procedentes de ese mismo país.

La derrota 4 a 1 ante Argentina, su archirrival, habría sido la gota que derramó el vaso. Trasciende que solamente quedaría el anuncio oficial de la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Tras la derrota mencionó que “la responsabilidad es toda mía. Argentina fue superior, superior en todos los sentidos. Es muy difícil y complicado intentar explicar una situación como esta. No conseguimos en ningún momento imponer lo que queríamos. Estoy golpeado. Es natural que un resultado como este nos golpee mucho. Es un sentimiento que todos tenemos”.

Los candidatos

Ante este panorama aparece un gran candidato, el italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti, quien admite que aún no han existido contactos. “No, simplemente no. El contrato habla claro y no tengo nada que añadir a esto, le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid”, dijo a la agencia EFE.

Otra de las opciones es el estratega André Jardine, actual entrenador del América de México. Nacido en Porto Alegre y con 45 años, es otro de los que suena para el puesto.