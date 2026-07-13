Entrenador de Alajuelense sigue sin ganar su primer título

La primera posibilidad de ganar el primer campeonato oficial para el director técnico de Alajuelense, Ismael Rescalvo, se fue con la derrota en la Supercopa 2026 ante Herediano.

El estratega llegó al banquillo manudo para sustituir a Óscar “el Machillo” Ramírez, quien consiguió tres títulos en su último paso: la Recopa 2025, el tricampeonato de Copa Centroamericana y la tan anhelada estrella 31 en la historia de la institución.

El europeo llegó procedente de uno de los clubes más importantes y ganadores de Sudamérica como lo fue el Barcelona de Ecuador. Sin embargo, el ibérico no logró llevar a los Canarios a la gloria nacional.

Ismael Rescalvo con el Barcelona S.C. / Foto: El Universo

Asimismo, Rescalvo estuvo al mando de equipos como Independiente Medellín y Deportes Tolima (Colombia), Independiente del Valle y Emelec (Ecuador), The Strongest (Bolivia) y Mazatlán (México).

Ahora, el entrenador rojinegro tendrá la obligación de buscar el tetracampeonato centroamericano y el cetro 32 del torneo nacional por lo que resta de la campaña 2026-27.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra