El Benemérito Cuerpo de Bomberos entregó un reconocimiento al presidente Rodrigo Chaves tras la labor ejercida en conjunto durante cuatro años consecutivos.

Foto tomada de redes sociales de Bomberos

De acuerdo con Bomberos, para ellos fue un honor acompañar al presidente en las giras realizadas en todo el país, con el personal paramédico de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate junto al de las Estaciones de Bomberos.

Foto tomada de redes sociales de Bomberos.

Ante esto y como muestra de agradecimiento, entregaron a Chaves el reconocimiento como parte de la confianza brindada por el mandatario para la seguridad en cada uno de sus eventos presidenciales.