El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que este jueves fueron entregados al Consulado de Nicaragua en Costa Rica los cuerpos de los dos ciudadanos nicaragüenses que murieron en un túnel de minería ilegal en Crucitas, San Carlos.

De acuerdo con el informe oficial, la entrega se realizó a las 02:00 p.m., y los restos fueron trasladados por personal consular hacia El Castillo, departamento Río San Juan, Nicaragua, para continuar con el proceso de repatriación.

El padre de los fallecidos aguardaba en la comunidad de Tiricias, Pocosol, para acompañar el traslado y brindarles cristiana sepultura en su país de origen.

Fotografía cortesía Cruz Roja.

Los dos hombres habían sido reportados desaparecidos a inicios de semana, luego de ingresar a un túnel artesanal en la zona de Crucitas. Horas más tarde, autoridades costarricenses confirmaron el hallazgo de sus cuerpos tras las labores de rescate.