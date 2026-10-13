Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El insólito método utilizado para espiar a la cúpula de OpenAI ha salido a la luz en las últimas horas a través de la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según detalla la denuncia penal, el ingeniero Abdulrahman Alfozan diseñó un sistema de grabación casero pero sofisticado.

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Para evitar ser detectado por las rutinas de limpieza y seguridad, el sospechoso envolvió el micrófono espía en trozos de papel higiénico y lo incrustó directamente en un puerto USB ubicado en la parte trasera de un televisor, dentro de la sala de reuniones ejecutivas en San Francisco.

Conexión oculta y segundo micrófono al descubierto

El dispositivo (Dispositivo 1) contaba con una tarjeta de memoria SD cifrada, conectividad Wi-Fi personalizada para escuchar transmisiones en vivo y una configuración técnica que el propio Alfozan consultó previamente a través de prompts en un chatbot.

El aparato permaneció escondido detrás de la pantalla gigante hasta que el personal de seguridad lo descubrió el 30 de setiembre durante una inspección de rutina.

Sin embargo, el rastro del sospechoso no terminó ahí. Días después de la primera revisión, las cámaras de seguridad captaron a Alfozan ingresando nuevamente a la sala para inspeccionar el hueco detrás del televisor.

Ese mismo día, en un descuido, el ingeniero dejó olvidado un bolso en otra área del edificio. Al abrir el bulto para identificar al dueño, los oficiales de seguridad hallaron su billetera, su documento de identidad y un segundo dispositivo de grabación (Dispositivo 2) de fabricación idéntica, listo para ser desplegado.