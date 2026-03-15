Entre nieve y esquí: Costa Rica promociona su naturaleza en resorts de Canadá

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En medio de unos escenarios pintados de blanco por la nieve en Canadá, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) colocó unas tiendas de acampar con imágenes de la biodiversidad de Costa Rica.

Video: ICT

Esta innovadora acción promocional se extendió de enero a marzo del 2026, realizada en resorts de esquí ubicados en las ciudades canadienses de Quebec, Ontario y Alberta, diseñada para inspirar a los canadienses de alto poder adquisitivo a descubrir la riqueza natural de nuestro país.

Los visitantes encontraban en las tiendas de acampar información sobre actividades de turismo de bienestar y aventura, degustación de chocolate caliente costarricense, música del repertorio tico, una experiencia inmersiva en 3D.

Las estaciones incluidas en este circuito promocional fueron Morin Heights y Mt. St. Sauveur, en Quebec; Mt. St. Louis, en Ontario y Lake Louise Banff y Mt. Norquay, en Alberta.