Entre líneas y latidos

Esta semana he aprendido una lección que, aunque parece hablar de paredes, tuberías, pintura y reparaciones, en realidad habla de nosotros.

Cuando uno deja de darle mantenimiento a una casa, los problemas rara vez aparecen de un día para otro. Comienzan de forma silenciosa: una pequeña filtración, una grieta casi imperceptible, una instalación eléctrica que “todavía funciona”, un techo que “aguanta un invierno más”.

Hasta que un día deja de ser un pequeño problema y se convierte en una reparación costosa, urgente y, ahora sí, impostergable.

En estas semanas me ha tocado enfrentar precisamente eso: descubrir situaciones en mi hogar que, de haber recibido atención a tiempo, hoy serían simples mantenimientos y no grandes inversiones. La mayoría no ocurrieron porque alguien quisiera que pasaran, sino porque, como ocurre con frecuencia, la vida nos consume, el trabajo absorbe nuestro tiempo y vamos postergando aquello que parece no ser urgente.

Pero esa experiencia me hizo pensar en algo mucho más profundo.

Durante mi paso por la administración pública tuve la oportunidad de recorrer numerosos establecimientos de salud. Uno de los grandes retos era precisamente el mantenimiento de la infraestructura. Muchas veces los edificios no necesitaban ser reconstruidos; necesitaban mantenimiento oportuno. Invertir a tiempo significaba evitar daños mayores, proteger a quienes trabajaban allí y brindar mejores condiciones para atender a la población.

Y entonces me hice una pregunta: si entendemos perfectamente que un edificio necesita mantenimiento, si llevamos nuestros vehículos a revisión periódica y damos servicio a los electrodomésticos para prolongar su vida útil, ¿por qué somos tan malos para darle mantenimiento al único lugar en el que viviremos toda nuestra existencia: nuestro propio cuerpo?

Después de muchos meses, hoy puedo decir que llevo casi dos meses consecutivos sin interrumpir mi rutina de ejercicio. Retomé el gimnasio. Comencé nuevamente a caminar a las cinco de la mañana y ¡ya estoy empezando a sentirme realmente bien!

Confieso que al inicio no fue por disciplina. Fue impulsado, en gran medida, por el estrés y la frustración de las reparaciones interminables del hogar; una forma de escapar del polvo y el desorden.

Pero ocurrió algo que había olvidado.

Volví a sentir músculos que ya ni recordaba que existían. Volví a disfrutar una caminata al amanecer. Volví a experimentar esa energía que permanece durante todo el día después de hacer ejercicio. Y comprendí que no estaba recuperando solamente condición física; estaba recuperando bienestar.

En una de esas caminatas matutinas conversaba con una colega que también decidió retomar este hábito. Me decía que muchas veces uno necesita caminar acompañado porque hay días en los que la motivación simplemente no alcanza. Tener a alguien esperándolo a uno a las cinco de la mañana hace mucho más difícil quedarse en la cama.

Pero lo más valioso fue la historia que me compartió ese día.

Hace más de cuatro décadas, un tío suyo falleció de un infarto con apenas 21 años. Después de la autopsia, se determinó que la causa de muerte había sido un infarto masivo. Tiempo después, otro miembro de la familia presentó un evento cardiovascular, pero logró recibir atención oportuna. Fue entonces cuando descubrieron que existía una hipertrigliceridemia familiar. Los triglicéridos superaban los 1.700 mg/dL.

Ese diagnóstico no solo cambió la vida de una persona; cambió la historia de toda una familia.

A partir de ese momento entendieron que los controles preventivos no eran un lujo ni una exageración. Eran una necesidad.

Como médica, he visto muchas veces que el primer síntoma de una enfermedad es, lamentablemente, una complicación grave: un infarto, un accidente cerebrovascular (popularmente conocido como “derrame”), una insuficiencia renal o un cáncer detectado en etapas avanzadas.

Y con frecuencia, la pregunta siempre es la misma: “¿Cómo no nos dimos cuenta antes?”. La respuesta suele ser sencilla: porque nunca buscamos.

La medicina preventiva no consiste únicamente en hacerse exámenes. Consiste en darle mantenimiento a nuestro cuerpo antes de que aparezca la avería.

Dormir adecuadamente, moverse todos los días, alimentarse mejor, controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, realizarse los chequeos correspondientes según la edad y los antecedentes familiares y escuchar las señales que el cuerpo envía antes de que tenga que gritar.

Muchas veces creemos que cuidar de nosotros es un acto de egoísmo. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Nosotros somos el principal soporte de nuestras familias, de nuestros equipos de trabajo, de nuestros proyectos y de nuestros sueños. Cuando nosotros fallamos, inevitablemente muchas otras cosas también se detienen.

Por eso, el mantenimiento más importante no siempre es el de la casa, el carro o la oficina, sino el de nuestra propia vida. No esperemos a que una emergencia nos obligue a valorar aquello que pudimos cuidar durante años.

Porque, al igual que sucede con cualquier construcción, mantener siempre será mucho menos costoso que reconstruir y, en muchas ocasiones, ese mantenimiento oportuno no solo ahorra dinero, sino que puede salvar una vida.