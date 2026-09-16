Entre líneas y latidos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026



¿A quién no le ha gustado alguna vez jugar con Legos?

Hay algo fascinante en esas pequeñas piezas. Uno puede pasar horas construyendo algo, escoger cuidadosamente dónde colocar cada una, equivocarse, desarmar una parte y volver a empezar. Y cuando finalmente termina, aquella construcción puede permanecer intacta durante algún tiempo.

Hasta que un día toca desarmarla. Lo curioso es que las mismas piezas siguen ahí, solo que ahora están listas para convertirse en otra cosa.

Últimamente pienso mucho en eso mientras desmonto mi casa.

Esta casa también ha sido una especie de Lego. Tuvo una historia antes de nosotros, fue pensada para responder a la vida de otras personas y, un día, comenzó a transformarse para recibir la nuestra.

Entonces fuimos colocando nuestras propias piezas.

Llegaron los muebles, los colores, las fotografías. El cuarto de mis hijas fue cambiando conforme ellas crecían. Hubo rincones para jugar, sillitas para comer, una mesita pequeña, juguetes, una clavinova, paredes cuidadosamente decoradas y después intervenidas por ellas mismas con fotografías, dibujos y stickers.

Cada etapa necesitó una casa diferente, aunque dentro habitara la misma familia.

Ahora me corresponde volver a desarmarla.

Y no está siendo nada fácil.

Porque cuando uno desmonta una casa en la que han crecido sus hijos no mueve solamente objetos. Mueve recuerdos.

Detrás de un mueble aparecen unas niñas pequeñas jugando a las escondidas. En una esquina parece escucharse todavía una carcajada infantil y hasta puede uno imaginar el esbozo de un baile improvisado. Entonces descubre que ciertas cosas pesan mucho más de lo que aparentan.

Quizá porque no estoy transformando solamente una casa. También estoy aprendiendo a aceptar la transformación de mi maternidad.

Durante estos meses hice una pausa y descubrí algo que, aunque es maravilloso, también resulta difícil: crié a dos mujeres muy independientes, inteligentes, desenvueltas, capaces de imaginar su futuro en otros países y de perseguir sus propios sueños.

Y, para mi sorpresa, me necesitan menos de lo que yo desearía. Sus prioridades ahora se reparten entre el colegio, sus actividades, sus amistades y ese mundo propio que poco a poco comienzan a construir.

¡Están viviendo su adolescencia!

Quizá quien está atravesando el duelo soy yo, porque la maternidad empieza a ocupar un lugar diferente.

Como madre trabajadora, muchas veces sentí culpa por no poder estar en todos los momentos. Con el tiempo he aprendido a perdonarme y a comprender que no se puede ocupar cada espacio al mismo tiempo. No se trata únicamente de cantidad, sino de la calidad del vínculo, de construir una red de apoyo y, sobre todo, de enseñarles con el ejemplo que una mujer puede ser profesional, ser madre, tener sueños propios, asumir grandes responsabilidades y continuar realizándose.

Y qué paradoja.

Criamos a nuestros hijos para que puedan caminar sin nosotros y, cuando finalmente comienzan a hacerlo, somos nosotros quienes no queremos dejar de estar a su lado.

A veces quisiera volver por un instante.

Encontrarlas nuevamente dormidas, tan pequeñas que cabían en un rincón de mi pecho. Escuchar aquellas voces infantiles recorriendo la casa. Volver a uno de esos días comunes que entonces parecían infinitos y que hoy daría cualquier cosa por visitar durante cinco minutos.

Pero no quisiera quedarme allí.

Porque las miro crecer maravillada y sé que esto también era parte del propósito.

Ahora ellas comienzan a explorar sus propios caminos y yo también debo preguntarme qué quiero construir en esta nueva etapa. Quizá eso también forma parte de la maternidad: criar hijas capaces de irse y aprender, llegado el momento, a dejarlas volar.

Por eso vuelvo a pensar en los Legos.

Algunas habitaciones cambiarán. Algunos muebles se irán. Las paredes tendrán otros colores y probablemente algún día otras personas llenarán estos espacios con sus propias historias.

La casa tendrá otra vida. Mis hijas construirán la suya. Y yo también tendré que aprender a construir nuevamente la mía.

Quizá la magia nunca estuvo en conseguir que una construcción permaneciera intacta para siempre. Como sucede con los Legos, las piezas permanecen; lo que cambia es la forma en que las unimos. Y cuando nos atrevemos a desarmarlas, descubrimos que esas mismas piezas pueden construir algo que antes ni siquiera habíamos imaginado.

Tal vez crecer —como hijos, como madres, como personas— consista precisamente en aceptar que algunas construcciones tienen que cambiar.

Porque a veces, para seguir construyendo la vida, también hay que aprender a desarmarla con amor.













































































