Entre líneas y latidos

No sé cuántas veces he repetido esa frase a lo largo de mi vida. La pronuncié para animar a otros, convencida de que siempre hay una salida. Sin embargo, en las últimas semanas me he sorprendido repitiéndomela en voz baja para mí misma.

Nunca imaginé que una remodelación pudiera convertirse en un desafío tan emocional. No se trataba solo de materiales, planos o presupuestos, sino de convivir con la incertidumbre diaria y con la sensación de que, cuando algo se resolvía, surgía un nuevo imprevisto, como aquella “linda cascada” que apareció después de un fuerte aguacero, a las nueve de la noche, justo en medio de un pasillo. Hubo días en que pensé en renunciar. Me sorprendía que, después de haber enfrentado responsabilidades tan exigentes en otras etapas de mi vida, fuera precisamente una remodelación la que pusiera a prueba mi paciencia, mi serenidad y mi capacidad para seguir adelante.

Es curioso cómo funciona la vida. Durante años compartí palabras de aliento con otras personas. Les recordé que no siempre se tienen todas las respuestas antes de empezar. Les dije que el camino se construye paso a paso. Pero cuando me tocó a mí atravesar esta incertidumbre, esas mismas palabras parecían haberse quedado muy lejos.

Siempre encontré refugio en los libros. En otros momentos, una lectura bastaba para devolverme claridad. Esta vez fue diferente.

La respuesta no llegó desde una página, sino desde una conversación con una de mis hijas. Mientras le compartía mi cansancio por el desorden, el polvo, las interminables listas de materiales, el ir y venir de las facturas y la constante prórroga en la entrega de la obra, además de la creciente tentación de abandonar la meta, ella me miró y me dijo:

—Mami, ¿te acordás de la historia del minero?

Por un momento no supe a cuál se refería. Entonces me la recordó.

Meses atrás yo misma le había contado esa historia que aparece en un libro que leímos durante un viaje. Relata la historia de un hombre que invirtió semanas buscando una veta de oro. Cavó, insistió, trabajó sin descanso. Cuando dejó de encontrar resultados, concluyó que había fracasado, vendió la mina y el equipo adquirido por unas cuantas monedas, agotado por el esfuerzo y la frustración.

El nuevo dueño hizo algo diferente. Antes de darse por vencido, consultó a un ingeniero de minas. Después de estudiar el terreno, el especialista descubrió que la veta no había desaparecido; simplemente había cambiado de dirección. Bastaron unos pocos metros más para encontrar una de las mayores riquezas del lugar.

Cuando mi hija terminó de recordarme esa historia, guardé silencio.

Entendí que esa lección ya no era para ella. Era para mí.

En ese momento comprendí por qué esa historia me había impactado tanto la primera vez que la leí. No hablaba únicamente de una mina de oro. Hablaba de la vida. De esos momentos en que el cansancio nos hace creer que ya no vale la pena seguir, cuando quizá estamos a muy poco de encontrar aquello por lo que tanto hemos luchado. Como escribió Napoleón Hill, muchas personas abandonan justo antes de alcanzar el éxito, convencidas de que ya no queda nada por descubrir, sin imaginar que la veta de oro puede estar apenas unos metros más adelante.

Pero esa no fue la única lección que recibí ese día.

También comprendí que las palabras que sembramos nunca desaparecen. Durante años compartí lecturas, historias y reflexiones con mis hijas sin pensar que algún día serían ellas quienes me las devolverían convertidas en fuerza. Muchas veces sentimos que damos demasiado y recibimos muy poco. Pensamos que nuestra entrega no deja huella. Sin embargo, la vida guarda memoria. Ninguna palabra dicha con amor se pierde. Ninguna siembra generosa desaparece. A veces esas semillas florecen lejos de nuestra vista, pero regresan justo cuando más las necesitamos y menos lo esperamos.

Quizá la resiliencia no sea la ausencia de cansancio ni de dudas. Quizá sea la decisión de seguir sembrando incluso cuando todavía no vemos brotar nada. Confiar en que cada esfuerzo, cada palabra y cada acto de amor encontrarán su momento para florecer.

Porque, al final, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer.