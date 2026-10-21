Entre líneas y latidos

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Muy probablemente, cuando estas líneas lleguen a sus manos, yo ya estaré lejos de aquí, en Roma, Italia, comenzando una nueva etapa de mi vida al servicio de mi país. Pero hoy no quiero hablarles de lo que viene. Quiero contarles algo que me pasó en estos últimos días en Costa Rica y que, sin proponérselo, me obligó a poner los pies en la tierra otra vez.
Era viernes por la mañana cuando recibí un mensaje de mi abogado pidiéndome pasar a firmar mi testamento. Vaya manera de empezar un viernes. Entre maletas todavía vacías, despedidas y la emoción de un nuevo comienzo al otro lado del océano, aparecía un documento que me recordaba que esto, inevitablemente, algún día terminará.
Qué contradicción: justo cuando organizaba un nuevo comienzo, también debía dejar ordenado lo que ocurrirá cuando yo no esté.
Por supuesto, firmar ese papel es un acto de amor y responsabilidad. Es pensar en facilitarles el camino a quienes amamos. Pero, más allá del trámite, me llevó a hacerme una pregunta incómoda: ¿estamos dedicando suficiente tiempo a vivir o estamos demasiado ocupados organizándolo todo?
A veces vivimos atrapados en una lista interminable de pendientes. Nos acostumbramos a posponer: cuando tenga tiempo, cuando las cosas estén más tranquilas, cuando llegue el momento adecuado. Pero ¿quién nos asegura que ese momento llegará?
A mis cuarenta y cinco años, lo noto cuando miro fotos antiguas y descubro cuánto tiempo ha pasado sin darme cuenta. Y sonrío, porque también hubo mucho amor, orgullo, alegría y aprendizajes, incluso en los días difíciles. No todo salió como lo planeé, pero cada experiencia me trajo hasta aquí. Y eso también lo agradezco.
Ahora, mientras me preparo para comenzar de nuevo, me pregunto si estoy donde quiero estar, si lo que hago me da paz, si dedico tiempo a lo que de verdad importa. No siempre es fácil contestar. Algunas respuestas me tranquilizan; otras me recuerdan que todavía hay cosas que necesito cambiar. Tal vez ahí está el desafío: tener el valor de hacer esos cambios, aunque sean pequeños, para vivir cada día más cerca de la vida que realmente anhela nuestro corazón.
La felicidad no es un estado permanente. Llega en instantes que a veces reconocemos mientras ocurren y otras veces solo al recordarlos. Aprender a prestarles atención y agradecerlos me permite volver a esos instantes y sentir de nuevo esa pequeña calidez en el pecho que me hace sonreír.
Por eso, mientras pienso en las maletas que aún no he armado, recuerdo aquel mensaje del abogado. Entre todo lo que debía dejar listo antes de partir, ese específico trámite me hizo detenerme a mirar la vida que he vivido y la que estoy viviendo. A pensar en las personas con quienes quiero compartir más tiempo y en las cosas que sigo dejando para después.
No esperemos una pérdida, una despedida o una firma para recordar lo extraordinario que es estar vivos. Que no se nos vaya la vida preparando el final o esperando un mañana perfecto.
El viernes firmé mis últimas voluntades. Salí pensando en todo lo que todavía quiero vivir.
Desde otra tierra seguiré encontrando motivos para escribir y agradecer; acercar Italia a Costa Rica y llevar un poco de Costa Rica conmigo.
Hoy me despido de mi hermoso país por un tiempo, pero no de estas líneas ni de los latidos que las inspiran. Todavía quedan historias que contar y vida por delante. Que a ustedes que quedan en este paraíso terrenal no se les olvide vivirla.