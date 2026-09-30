Entre líneas y latidos

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Hace algunos años llegué a un despacho para realizar unas verificaciones y algo me llamó particularmente la atención. El director tenía una cantidad extraordinaria de corbatas ordenadas cual ropero, en un estante.
Era tal la cantidad que recuerdo, medio en broma, le pregunté:
“Pero, hombre, ¿aquí venden corbatas o qué?” Su respuesta fue mucho más interesante de lo que esperaba.
Durante años había tenido dificultad para distinguir algunos colores, aunque él no lo sabía. Se vestía convencido de que ciertas combinaciones funcionaban perfectamente y, aparentemente, podía resultar bastante llamativo. Lo curioso era que nadie se lo había dicho.
Habían pasado personas por aquel despacho, compañeros, funcionarios, colaboradores. Era algo visible para muchos, pero nunca nadie había hecho la observación.
Hasta que llegó una nueva secretaria. Un día, con naturalidad, le comentó que algunas prendas no combinaban entre sí. Aquella observación terminó llevándolo a descubrir que tenía daltonismo. La solución que encontró me pareció extraordinariamente sencilla.
Llevó sus corbatas al despacho de su oficina y, cada mañana, según la ropa que escogía, preguntaba cuál combinaba mejor. Un problema que había estado frente a todos durante años encontró una solución casi elemental apenas alguien se atrevió a verlo de otra manera y decirlo. Con el tiempo y las diferentes experiencias de la vida, esta historia cobra otro sentido para mí.
¿Cómo nos acostumbramos a aquello que visiblemente es diferente? Algo inicialmente nos llama la atención; nos parece extraño, incómodo o fuera de lugar. Pero pasa el tiempo, lo vemos una y otra vez y termina convirtiéndose en parte de la escenografía o hasta lo criticamos por pensar en que es una extravagancia o algo peor.
Dejamos de preguntarnos por qué está ahí. Dejamos de preguntarnos si podría hacerse mejor. Simplemente nos adaptamos. Y eso ocurre en organizaciones, en familias, en relaciones y hasta en nuestra propia manera de vivir. Quizá por eso una mirada nueva puede resultar tan valiosa.
Quien llega por primera vez todavía ve lo que los demás ya incorporaron al paisaje. Pregunta aquello que nadie pregunta. Se sorprende con cosas que para quienes llevan años ahí ya parecen completamente normales. Claro que tampoco se trata de vivir señalándolo todo ni de convertir cada diferencia en un defecto, se trata de conservar cierta capacidad de preguntarnos: ¿Esto realmente está bien o simplemente me acostumbré? ¿Lo sigo escogiendo porque funciona o porque siempre se ha hecho así? ¿Hay algo evidente frente a mí que ya no soy capaz de ver?
A veces necesitamos que alguien mire nuestra realidad desde afuera. No necesariamente para decirnos que estamos equivocados, sino para mostrarnos un ángulo que nosotros ya perdimos.
Quizá una de las formas más inteligentes de crecer sea conservar algo de la mirada del recién llegado: la capacidad de observar, preguntar y sorprenderse. Pero también aprender a mantener nuestra propia mirada despierta.
Porque acostumbrarnos a algo no debería significar dejar de verlo con intensidad, con curiosidad o con interés. Tampoco debería significar asumir que, porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, seguirá siendo siempre igual. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Los entornos cambian. Y nosotros también deberíamos actualizar los conocimientos, los criterios y las referencias con los que interpretamos aquello que tenemos enfrente.
Tal vez ahí esté el verdadero desafío: poder mirar lo cotidiano sin volvernos ciegos a sus pequeños cambios. Conservar la sensibilidad para advertir que algo se modificó, que apareció una posibilidad distinta o que aquello que durante años dimos por sentado merece una nueva pregunta. Porque una mirada fresca no depende necesariamente de estar viendo algo por primera vez. Depende de no dejar de aprender mientras lo seguimos mirando.
Quizá por eso crecer no consiste solamente en acumular experiencia, sino en evitar que esa experiencia se convierta en una venda. Observar con atención. Actualizar lo que sabemos.
Permitirnos cambiar de opinión cuando aparece algo nuevo. Porque a veces basta una observación, una pregunta diferente o incluso una corbata distinta para descubrir que aquello que parecía parte inamovible del paisaje quizá había cambiado, o podía hacerse mejor.
Y tal vez esa sea la verdadera moraleja: que la costumbre no nos quite la capacidad de descubrir algo nuevo en aquello que creemos conocer de memoria.