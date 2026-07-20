Entre lágrimas y abrazos se vivió la celebración de La Roja

Nueva Jersey, Estados Unidos. – La euforia se apoderó del camerino español tras conquistar el Mundial 2026. Luego de vencer a Argentina en la final, los jugadores de La Roja no ocultaron su emoción por alcanzar la segunda estrella de la historia del país y destacaron el esfuerzo colectivo que los llevó hasta la cima del fútbol mundial.

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodri, balón de oro del Mundial, quien aseguró que todavía les cuesta creer lo conseguido.

“Estamos en una nube. Solo puedo dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado.

Este grupo es sensacional. ¡Somos campeones del mundo! Es increíble decirlo. Es el torneo más difícil de la historia de los Mundiales.

Hemos jugado la final ante un equipo que tiene al mejor jugador de la historia”, expresó. El guardameta Unai Simón resaltó la solidez defensiva que mostró España durante toda la Copa del Mundo.

La Roja apenas recibió un gol en todo el campeonato, que fue ante Bélgica en cuartos de final.

“El que solo hayamos encajado un gol es mérito de todo el equipo, de que todos hayamos sacado nuestra mejor versión.

Jugamos los partidos de nuestra vida y hacerlo durante ocho encuentros seguidos es muy difícil. Creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos hecho”, afirmó.

Por su parte, el lateral Pedro Porro destacó la intensidad con la que España disputó cada compromiso del torneo, desde el debut hasta el último minuto de la final.

“La verdad es un espectáculo ver competir a este equipo. Desde el minuto uno que empezó este Mundial hasta el minuto 125 de la prórroga competimos como animales”, señaló.

Con un fútbol dominante, una defensa prácticamente impenetrable y un grupo que nunca dejó de creer, España volvió a conquistar el mundo 16 años después de su primera estrella.