Entre espantos y sonrisas

A nuestro entender, es inverosímil que íconos que son tenebrosos y dantescos, estén combinados con los niños y su alegría. Calaveras, calabazas, brujas, zombis, diablos y demás, revestidos de jolgorio, dulces, disfraces, golosinas y sonrisas infantiles, representan un verdadero contrasentido.

Claro está, los niños norteamericanos crecen en un entorno cultural que propicia la diversión, el recreo y el entretenimiento con todo este tipo de mascaradas, tanto que es una de las fiestas más esperadas por la población infantil.

Por el contrario, para los pueblos latinos, la realidad suele ser otra, así es común observar que la celebración del día de brujas tiene ciertas repercusiones en algunos niños, sobre todo pequeños, que, por no crecer en el entorno cultural norteamericano, se sienten amenazados con tantos estímulos macabros, sangrientos y fantasmagóricos.

Esto explica por qué para estas fechas algunos menores experimentan diversas manifestaciones entre ellas inseguridades, terror nocturno, enuresis, -orinarse en la cama-, y hasta conductas de adaptación como llanto escolar, bajo rendimiento académico, así como comportamiento hostil y hasta violento.

Muchos padres ya han aprendido la lección y evitan esta celebración, pero a veces esta estrategia resulta infructuosa porque el niño se expone a los festejos del medio ya sean escolares, vecinales, o en las redes.

Por eso un consejo útil, cuando se tienen menores en casa consiste en iniciar la Navidad antes del 31 de octubre. Un ambiente hogareño lleno de luces, colores, campanas y villancicos contrarresta las imágenes mentales que el niño puede formar con los espantos del día de brujas.

Además, recurrir a la imagen de San Nicolás que es una figura protagónica en la psique infantil, refuerza aún más el cometido. Desde luego que, si se arma el arbolito, el niño estará más que contento. Ni que decir si se pone el pasito, con su pesebre, su estrella, y todos los “animalitos” que van a ver al Niñito Dios.

Recordemos que los niños esperan con ilusión la Noche Buena, de tal forma que toda la simbología navideña genera un enorme regocijo que ayuda a compensar en la mente infantil el efecto de las imágenes de terror que imperan en Halloween.