Lynda Díaz compartió en sus redes una experiencia incómoda que vivió durante una visita a un spa en Estados Unidos.

“Nos quitamos toda la ropa porque en Estados Unidos usted recibe el masaje completamente desnudo, pero esta vez nos dieron como una pantaloneta de Michael Jordan con una camisa grande. Yo quedé como que, ¿qué es esta vaina tan rara?”, describió en sus redes sociales.

La incomodidad aumentó cuando comenzó el tratamiento.

“De pronto la mujer se me trepa encima. Yo sentía en las nalgas como jineteándome la espalda y me daba golpes con la rodilla. Brincaba como si estuviera haciendo otra cosa ya ustedes saben…. Yo entré en pánico, me tensé tanto que terminé con el cuello terrible”, expresó.

Mientras pasaba por esa situación, pensó en su esposo, Anthony Alfonso, quien estaba en otra sala del spa a lo que ella misma asegura que “se le salió lo tóxica” ya que supuso que a su pareja le estaban haciendo el mismo trato.

Una vez terminados todo el proceso, ambos terminaron más adoloridos que antes.

“Nos hicieron la cabeza durísimo, salimos hechos miércoles. “No vayan a esos lugares nunca”, concluyó.