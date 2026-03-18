El Municipal Liberia presentó su tercer uniforme para esta temporada. La camiseta está inspirada en el polvo grisáceo y el cascajo que cubre los caminos del mítico cañón de Liberia, que le dieron el nombre de la Ciudad Blanca al cantón liberiano.

La prenda tendrá un costo de 25 mil colones y estará disponible a partir de este jueves 19 de febrero en la tienda aurinegra, ubicada frente al Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El conjunto liberiano estrenará su nuevo uniforme este viernes, en el partido ante Puntarenas FC.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra