AFP / Estados Unidos bombardeó a Irán y Teherán respondió con represalias contra los países aliados de Washington en el Golfo este jueves, sin perspectivas de que amaine el conflicto en Oriente Medio, pese a los intentos de mediación de Pakistán para reanudar las negociaciones.

“Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos. Hubo al menos 11 o 12 explosiones. Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar”, señaló Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país.

Estados Unidos anunció en la tarde del jueves que lanzó una nueva andanada de bombardeos para “degradar aún más las capacidades militares iraníes”.

Más temprano, los medios iraníes reportaron ataques con misiles contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y en Bandar Abás.

Fotografía: AFP.

Irán, por su parte, atacó países de la región aliados de Washington y ambos bandos se amenazan con la misma intensidad que hace meses.

Por el momento, las instalaciones petroleras y de gas del Golfo se han librado del fuego iraní, pero Teherán amenaza con reducir a la nada las infraestructuras de Oriente Medio si su infraestructura sufre ataques.