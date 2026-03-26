Entre $1300 y $2000 millones saqueados en Crucitas desde 2017

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La afectación en la zona de Crucitas y Cerro Conchudita llevó al Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) a visitar el sitio para realizar un informe sobre los daños ocasionados por la minería ilegal.

El estudio del CGCR arrojó que, desde 2017, se extrajeron entre $1300 y $2000 millones en oro, el cual se logran llevar a través de métodos que requieren usar mercurio y cianuro de sodio.

Fotografía cortesía Ministerio de Seguridad Pública

Un total de 10.000 hectáreas han sido afectadas hasta ahora, en el sitio se halló contaminación con 200 toneladas de mercurio desde 2017. Desde ese año, 300 piletas con cianuro se detectaron en la zona.

La presencia de coligalleros, principalmente provenientes de Nicaragua, ha ocasionado que la zona sufra cambios abruptos a nivel ambiental, económico y social.