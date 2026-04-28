Las entradas para el Traspaso de Poderes del próximo 8 de mayo ya están disponibles de forma gratuita. La Comisión de Traspaso aseguró el lunes que estarían habilitadas a partir del mediodía de este martes.

Quienes deseen asistir podrán solicitar su entrada, sin costo, a través del sitio web www.kuikpei.com. El correo con la entrada llegará 48 horas antes del traspaso de poderes.

Para solicitarlas, primero deberá tener una cuenta en la plataforma Kuikpei o, en caso de ya contar con una, solamente deberá iniciar sesión.

La ceremonia se realizará en el Estadio Nacional el próximo 8 de mayo entre las 11:00 a.m y las 2:00 p.m

Así puede adquirir las entradas:

Paso 1: Si no tiene una cuenta, debe registrarse aportando su número de identificación, nombre, correo electrónico y número de teléfono, además de crear una contraseña. Es importante aceptar los términos y condiciones, pues de lo contrario la plataforma no permite avanzar con el registro.

Paso 2: Una vez registrado o con la sesión iniciada, el evento del Traspaso de Poderes aparece entre los destacados.

Paso 3: Al ingresar a la casilla del evento, se puede seleccionar el sector. Están disponibles asientos en la gradería sur, del S1 al S10.

Paso 4: Posteriormente, debe elegir el asiento de su preferencia. Tendrá poco menos de ocho minutos para completar la selección.

Paso 5: Una vez reservado, podrá descargar el boleto. Además, al correo electrónico llegará la notificación de la reservación.

Por otro lado, la logística del evento, colocará una pantalla a las afueras del Estadio y habrá transmisión para medios. El aforo está previsto para 27 mil personas y se dispondrá de algunos autobuses para el traslado.

De igual manera, habrá salidas regulares del tren para facilitar el transporte de quienes asisten.

A la ceremonia asistirán al menos 89 delegaciones, 11 de estas encabezadas por jefes de Estado, según lo informó el lunes el canciller Arnoldo André Tinoco.

Además, las autoridades desplegarán una cantidad no determinada de oficiales vestidos de civil desde el centro de San José hasta el Estadio Nacional.

Según Freddy Guillén Varela, director de Planes y Operaciones de Fuerza Pública, este despliegue tiene como objetivo contener e intervenir previamente a cualquier grupo que planifique disturbios.