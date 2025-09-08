Kavvo se sincera sobre su evolución artística

El cantante costarricense, Sandro Emanuel Herrera, conocido artísticamente como Kavvo, contó que ahora vive una vida completamente distinta y más plena dentro del mundo musical.

Durante entrevista con Diario Extra, el joven de 22 años explicó que ya no es el mismo cantante que el público conoció en 2021, cuando alcanzó su gran éxito artístico.

“La gran diferencia es que ahora entiendo mucho mejor lo que estoy haciendo, de lo que represento, lo que, verdaderamente, es estar en una escena musical a la cual pertenezco junto a una familia por la cual me alegro también cada ocasión que alcanzamos un logro”, compartió.

Kavvo también aseguró sentirse pleno y agradecido por el momento que vive junto a uno de los mejores equipos que ha podido tener, según comentó.

Durante los próximos meses, el intérprete de “Amarrau” reveló que estrenará nuevas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

“No puedo revelar muchos detalles pero estoy deseando que pasen los meses para poder estrenar y presentarle a mis seguidores lo que hemos venido haciendo, poco a poco porque se vienen grandes sorpresas”, citó.

“Hay muchos exponentes en nuestro país que han llevado nuestra música a lo más alto pero en el género del reggaetón o el urbano hay pocos por eso quiero llevar a Costa Rica a lo más alto de la música y me estoy esforzando por lograrlo”, explicó.

A pesar de que su estilo musical puede variar explorando géneros como dancehall, afrobeats, pop, reggaetón y urbano, el cantante reafirma que sus bases artísticas no cambian.

“A pesar de que el género puede variar, mi ideología no va a cambiar en lo absoluto, siempre voy a querer hacer música que me guste y con la que me sienta cómodo interpretando sea el género que sea”, afirmó.

El tico destacó el talento de las nuevas generaciones que surgen cada vez más en el país.

“Las nuevas generaciones de jóvenes que están surgiendo en Costa Rica tienen un talento impresionante en muchos géneros”, señaló.

Los oyentes ya pueden disfrutar del nuevo sencillo “Contento” y del álbum “Procedente”, disponibles en todas las plataformas digitales.