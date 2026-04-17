Seis entidades bancarias ofrecen préstamos con tasa fija durante la Expomóvil 2026. La mayoría brindan la condición en la totalidad del plazo que fije el cliente al momento de tomar la decisión para adquirir su vehículo.

“Las personas no solo están buscando un vehículo, sino condiciones que realmente les permitan tomar la decisión con tranquilidad. Por eso hemos estructurado una oferta que reduce la carga inicial y le da más flexibilidad al cliente desde el inicio”, indicó Berny Chavarría, director de Banca de Personas de Davivienda.

La entidad financiera brinda una tasa del 7,85% en dólares y un 9,25% en colones. Davibank mantiene el mismo porcentaje para los créditos en moneda nacional, mientras que en la divisa norteamericana sube a un 8,00%.

El Banco de Costa Rica (BCR) ofrece la tasa fija por un periodo de cuatro años con un porcentaje del 7,80% en colones. Al finalizar el periodo, la tasa variable se calcula con la Tasa Básica Pasiva, del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que actualmente es de 3,61% más un 6,20%.

Para los dólares, el plazo fijo es de tres años con un porcentaje del 8,80% en dólares. Además, ofrecen una reducción en las tasas para los vehículos híbridos o eléctricos.

El Banco Nacional difiere en su oferta, ya que brinda un monto de referencia de ¢13.446 por millón solicitado en el préstamo. Un crédito de ¢15 millones representaría una cuota de ¢201.690 al mes.

En moneda internacional, la referencia es de $14,91 por cada mil dólares.

El Banco Popular y BAC también cuentan con ofertas de tasa fija en la totalidad del préstamo, sin embargo, no detallaron los porcentajes.

Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, detalló que las unidades híbridas y eléctricas han ganado terreno como uno de los modelos favoritos de los costarricenses.

“La electrificación vino para quedarse, actualmente representan un 15% de las importaciones, porque representa un beneficio para las personas. Eso es plata en la bolsa porque el costo de cargarlo un par de veces al mes es menor al de llenar el tanque de gasolina y juega en favor de los vehículos eléctricos y sus propietarios”, comentó.

La Expomóvil cuenta con la presencia de más de 80 marcas y se mantendrá hasta el domingo 26 de abril. Las entradas tendrán un costo de ¢3.500, mientras que para el parqueo el precio es de ¢4 mil.