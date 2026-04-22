Enredos de camisetas atrasan el Sporting vs Liberia

El partido entre Sporting FC y Municipal Liberia tuvo que atrasarse para las 7:15 p.m. debido a un problema con los uniformes.

El juego estaba previsto para las 6:00 p.m. en el Estadio Puente Piedra de La Argentina de Grecia. No obstante, Liberia llegó únicamente con su indumentaria blanca, tal como lo establecía la programación previa de Unafut. Sin embargo, el cuadro albinegro pretendía jugar con su camisa y medias celestes, pantaloneta blanca y no contaba con el uniforme negro completo para hacer el cambio.

“Hay una programación que se envía con anticipación y nosotros nos apegamos a eso”, explicaron desde los dirigentes de ambas escuadras, Gustavo Chinchilla y Háncer Zúñiga.

La polémica también se desató debido a que en la jornada 11, los albinegros jugaron ante Pérez Zeledón de la misma manera que estaba prevista para hoy.

Al final de todo, Sporting optó por cambiar sus medias a color negro, mientras que el equipo pampero jugará con su uniforme blanco.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra